Ege’den bir ilk proje daha çıktı

EGE Üniversitesi, yeni projeleriyle gündemde olmayı sürdürüyor. Sanal gerçeklik uygulamalarının ebelik eğitiminde kullanımı açısından bir ilk olan “Yenidoğanın İlk Bakımına Yönelik Bir Sanal Gerçeklik Simülasyonunun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” proje sunumuna Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak katıldı. Rektör Budak, “Sanal gerçeklik uygulamalarının ebelik eğitiminde kullanımı açısından bir ilk olan, üniversitemiz Ebelik Anabilim Dalı Doktora programında Araştırma Görevlisi Serap Öner’in Prof. Dr. Esin Çeber Turfan danışmanlığında yürüttüğü ‘Yenidoğanın İlk Bakım Simülasyonu’ projesi nedeniyle tebrik ediyorum” dedi.