Ege’den çevrimiçi iletişim semineri

Çevrimiçi olarak yapılan sempozyumun açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı, “İletişim fakültelerinin eğitim programlarında ne gibi yenilenmelere ihtiyaç duyduğu, sosyal medya ve medya okuryazarlığının eğitime ne denli etki ettiği, dijital imkanların derslerin işleniş ve değerlendirme sürecini nasıl değiştirdiği tüm yönleriyle ele alınacak” dedi.