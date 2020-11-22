22.11.2020 - 00:02 |
Ege’den çevrimiçi iletişim semineri
Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi tarafından iletişimci, radyocu, gazeteci, akademisyen, profesör, şair ve yazar Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına dördüncüsü düzenlenen ‘Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu’ başladı.
Çevrimiçi olarak yapılan sempozyumun açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı, “İletişim fakültelerinin eğitim programlarında ne gibi yenilenmelere ihtiyaç duyduğu, sosyal medya ve medya okuryazarlığının eğitime ne denli etki ettiği, dijital imkanların derslerin işleniş ve değerlendirme sürecini nasıl değiştirdiği tüm yönleriyle ele alınacak” dedi.