Ege’den çıt çıkmadı

İçişleri Bakanlığı’nın virüsle mücadele genelgesi kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak’ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İzmir’de saat 20.00’yi gösterdiğinde normalde yoğunluk yaşanan Konak Meydanı, Kordon, Alsancak, Karşıyaka Çarşısı gibi bölgeler boş kaldı. Polis ekipleri, işyerleri, sokak ve caddelerde denetime başladı. Aydın ve Denizli’de de, kentin en işlek caddelerin sessizliğe büründü. Vatandaşların sokağa çıkılmaması konusundaki uyarıları dikkate aldığı görüldü. Manisa’da işlek bölgelerden Mustafa Kemal Paşa, İzmir, Cumhuriyet ve Doğu caddeleri ile Mimar Sinan Bulvarı’nda akşam saatlerinde yaşanan hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Uşak’ta ise kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri, denetimlere başladı. Bodrum’da sokaklar hayalet şehri andırdı. - AA