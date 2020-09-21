Ege’den dünyaya bakış

TÜGİAD’ın geleneksel Ege buluşması, pandemi kuralları çerçevesinde panel ve etkinliklerle yapıldı. Günün ilk toplantısında FED Eski Direktörü, Stratejik Yönetim Danışmanı, Dünya Gazetesi yazarı Erkan Şahinöz “Dünya ve Türkiye ekonomisinde güncel gelişmeler” sunumu gerçekleştirdi. Türkiye’nin PMİ endeksini takip etmenin çok önemli olduğunu söyleyen Şahinöz, “Gösterge 50’nin üzerindeyse ülke büyüdüğü, 50’nin altındaysa küçüldüğü anlaşılır. İki aydır Türkiye’nin 50’nin üzerinde” dedi. Dolar seyrine de değinen Şahinöz, 7.64’e doğru doların yükseleceğini ancak 7.64’ün önemli bir direnç noktasını olduğunu belirtti.

‘Dolar düşmeli’

TÜGİAD Danışmanı, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağman ise kredi derecelendirme kurumlarının çalışma prensiplerini anlattı. Ekonomik yapıya, var olan sorunları çözmekle yükümlü kurumların bu konudaki yetkinliklerine, kamu dengesine ve ödemeler dengesine baktıklarını söyleyen Sağman, “Bu anlamda not düşmesi ekonomik verilerle yapılır. İşin içinde siyaset elbette ki var ama sadece siyaset ile bu iş olmaz” dedi. Kur konusunda da Merkez Bankası’nın 24 Eylül’de toplanacağını ve mutlaka faiz artırması gerektiğini, yoksa kurdaki tansiyonun süreceğin belirtti.

‘Amerika etkisi’

Günün sonunda ise TÜGİAD Danışmanı Gazeteci Metehan Demir ve Gazeteci Gürkan Hacır ile TÜGİAD üyeleri bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye Yunanistan gerilimini değerlendiren Demir, “Savaş söz konusu değil. ‘Ödünç bıçakla öldür’ diye bir söz vardır, Fransa’nın yaptığı budur ve asıl aktör Fransa’yı değerlendirmek gerekiyor. Türkiye-Yunanistan geriliminin suni olarak yaratıldı ve Akdeniz’deki kuvvetlerimizin bölünmesi hedefleniyor diye konuştu. Amerika seçimlerinin etkilerine değinen Hacır ise, “Bütün dünyadaki denklem, ABD seçimlerine göre düzenlenecek. Trump kazanırsa tablo daha da keskinleşecek bundan biz de etkileneceğiz. Bizim Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise şu zamanda söz konusu değil. Korona dönemi geçmeden seçime gidecek her iktidar zora düşer” ifadelerini kullandı.