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    08.04.2020 - 00:04 |

    Ege’den güzel haber

    Ege’den güzel haber

    EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarından bazılarının tedavi edilerek taburcu edildiğini söyledi, üniversitenin aşı enstitüsü kurma sürecinin de devam ettiğini belirtti. Taşbakan, şu ifadeleri kullandı: “Hastanemizde yatan hastalarda taburcu ettiklerimiz oldu. Şu ana kadar tanı koyup tedaviye başladığımız hastalardan kaybettiğimiz olmadı. Bilim Kurulu’nun açıklamaları doğrultusunda, olguları artık evlerimizden de takip ediyoruz. Pozitif çıkan vakalarımız da evlerinden takip ediliyor. Ancak akciğer bulguları olan vakaları yatarak tedavi ediyoruz. Bu hastalarımız için kendi kliniğimizi, göğüs hastalıklarını, fizik tedavi bölümü, gastroenteroloji kliniklerini kovid kliniği haline getirdik. Takibimiz devam etmekte.” Taşbakan, Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu’nun koronavirüs hastalığına karşı aşı projesinin devam ettiğini de dile getirdi. l DHA

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