BİST1.5350.51EURO8.52-0.09USD7.06-0.10ALTIN416.941.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege’den online Halk Toplantısı
    ABONE OL
    09.02.2021 - 00:00 |

    Ege’den online Halk Toplantısı

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi(EÜTF), 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolasıyla online Halk Toplantısı düzenleyecek.

    Moderatörlüğünü EÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hür Hassoy’un üstlendiği toplantıda, EÜTF Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Gürgün, ‘KOAH’a Pandemi Penceresinden Bakış’, EÜ Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi İnci Derya Yücel, ‘Pandemi Döneminde Bağımlılık Süreçleri’ konusunda sunumlar yapacak. EÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Ergin, ‘Pandemi Döneminde Tütün Kontrolü’ hakkında bilgi verecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! İstanbul'da korkutan görüntüler

    Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! İstanbul'da korkutan görüntüler

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son dakika: İstanbul için tarih verildi! Kar geliyor...

    Son dakika: İstanbul için tarih verildi! Kar geliyor...

    Sıradaki Haber