09.02.2021 - 00:00 |
Ege’den online Halk Toplantısı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi(EÜTF), 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolasıyla online Halk Toplantısı düzenleyecek.
Moderatörlüğünü EÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hür Hassoy’un üstlendiği toplantıda, EÜTF Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Gürgün, ‘KOAH’a Pandemi Penceresinden Bakış’, EÜ Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi İnci Derya Yücel, ‘Pandemi Döneminde Bağımlılık Süreçleri’ konusunda sunumlar yapacak. EÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Ergin, ‘Pandemi Döneminde Tütün Kontrolü’ hakkında bilgi verecek.