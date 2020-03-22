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    22.03.2020 - 00:08 |

    Ege’den sağlıkçılara alkışlı destek

    Ege’den sağlıkçılara alkışlı destek

    Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın “Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık  çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” çağrısı, karşılık bulmaya devam ediyor.

    İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak’ta vatandaş, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin camlarından ve balkonlarından bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

    Karşıyaka’nın Mavişehir Mahallesi’nde alkışlı desteğe yoğun ilgi gösterildi. Bazı mahalle sakinleri de evlerinin ışıklarını kapatıp açtı. Aydın’da da bazı vatandaşların düdük çaldıkları gözlendi. Uşak’ta trafikte olan araç sürücüler ise korna çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. l AA-DHA

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