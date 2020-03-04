Ege’den sağlıklı yaşam kitaplığı

1. sınıf öğrencilerinin müfredatında yer alan, Doç. Dr. Aslı Kalkım’ın verdiği ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde ‘Sağlıklı Yaşam Kitaplığı’ projesi, yaşama geçirildi. Dekan Prof. Dr. Ayşegül Bilge, “Manası önemli, okumaya dair bir hizmet oldu” dedi. Okul Müdürü Cem Aras da emeği geçenlere teşekkür etti.