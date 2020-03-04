04.03.2020 - 00:02 |
Ege’den sağlıklı yaşam kitaplığı
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.
1. sınıf öğrencilerinin müfredatında yer alan, Doç. Dr. Aslı Kalkım’ın verdiği ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde ‘Sağlıklı Yaşam Kitaplığı’ projesi, yaşama geçirildi. Dekan Prof. Dr. Ayşegül Bilge, “Manası önemli, okumaya dair bir hizmet oldu” dedi. Okul Müdürü Cem Aras da emeği geçenlere teşekkür etti.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.