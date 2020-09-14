EgeDers yenilendi

Kovid-19 nedeniyle eğitim-öğretim anlayışında değişikliğe gidildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Salgından iki yıl önce kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve bünyeside yapılanan Dijital Materyal Havuzu EgeDers platformu, süreci hazırlıklı karşılamamızı sağladı. 67 bin öğrenci ve öğretim elemanıyla, 13 bini aşkın ders senkron ve asenkron olarak yürütüldü” dedi. Uzaktan eğitimde elde edilen verimi sürdürmek amacıyla yaz dönemi boyunca birtakım hazırlıklar gerçekleştirdiklerini söyleyen Rektör Budak, “Anketlerle öğretim elemanları ve öğrencilerimizin görüşlerini aldık. Yeni EgeDers ve Egeders canlı yapılanmasında bunları temel aldık. 2020-21 güz dönemi dersleri ve öğretim elemanları sisteme eklendi. Önümüzdeki dönemde derslerimiz senkron olarak yapılacak. EgeDers Canlı, haftanın 7 günü 08.00-23.00 saatleri arası açık olacak” diye konuştu.