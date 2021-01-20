20.01.2021 - 00:04 |
EGEHAYMER kalitesi tescillendi
Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEHAYMER), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen kalite denetimlerinden başarıyla geçerek Türkiye’deki tüm laboratuvar hayvanları uygulama ve araştırma merkezleri arasında “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistem Standardı Belgesi” alan ilk merkez oldu.
Belgenin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nde olmak üzere dünyanın birçok ülkede geçerli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Merkezimizin üç önemli faaliyet alanı olan üretim, tedarik, satış bölümlerinin tamamı belge kapsamına alındı” diye konuştu. EGEHAYMER Müdürü Prof. Dr. Murat Olukman da, “Merkezimizde araştırma yapan tüm araştırmacılar bu belgeyi ulusal ve uluslararası yayınlarında kullanabilecekler” dedi.