EGEHAYMER kalitesi tescillendi

Belgenin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nde olmak üzere dünyanın birçok ülkede geçerli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Merkezimizin üç önemli faaliyet alanı olan üretim, tedarik, satış bölümlerinin tamamı belge kapsamına alındı” diye konuştu. EGEHAYMER Müdürü Prof. Dr. Murat Olukman da, “Merkezimizde araştırma yapan tüm araştırmacılar bu belgeyi ulusal ve uluslararası yayınlarında kullanabilecekler” dedi.