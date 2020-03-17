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    17.03.2020 - 07:00 |

    Egeli başkanlar başarıda ilk 10’da

    20 Büyükşehir’in 147 ilçesinde yapılan anketle, Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları belirlendi. İzmir, Aydın ve Manisa’dan isimler, üst sıralarda yer aldı

    Egeli başkanlar başarıda ilk 10’da

    SONAR Araştırma, 15 Ocak-15 Mart tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul hariç, nüfusu yüksek 20 Büyükşehir’in 147 ilçesinde yaptığı çalışmayla, en başarılı belediye başkanlarını belirledi. İlk 10’a İzmir’den dört, Aydın ve Manisa’dan birer isim girdi. Böylece Ege, toplam altı başkanla listeye ağırlığını koydu.

    İlçeler öne çıktı

    Ankete göre; Ege ve İzmir’in en başarılı belediye başkanı, yüzde 71.2 ile Çiğli Belediye Başkanı CHP’li Utku Gümrükçü oldu. Gümrükçü, CHP’li başkanlar arasında da ikinci sırada yer aldı.

    Gümrükçü üçüncü

    İlk 10’da; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü üçüncü, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay dördüncü, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yedinci, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ sekizinci, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç dokuzuncu ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin onuncu sırada yer aldı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da 19. sıraya yerleşti.

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