Egeli genç girişimciler finalde



Girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla birçok çalışma yaptıklarını anlatan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “2011’den bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, 2019 itibariyle bir girişimcilik programına dönüştü. Bu çerçevede programın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi’nde uygulanan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege projesinin de ikincisini tamamlıyoruz” dedi.

Şubat ayında 60 gencin katıldığı girişimcilik kampıyla başlayan programda gençler, iş modeli kanvasından müşteri kazanımına, ihtiyaç doğrulamadan fikri hakların korunmasına, destek ve yatırım süreçlerinden sunum tekniklerine kadar birçok konuda eğitim aldı. Ege Bölgesi girişimcilik ekosistemi ve iş dünyası üyesi birçok isimle tanışma ve bağlantı kurma olanağı buldu. Beş ay boyunca fikirlerini gerçekleştirmeleri yolunda iş insanlarından rehberlik alan ekiplerden birinci olan 10 bin Türk Lirası ve Kuluçka Merkezi Desteği alacak.