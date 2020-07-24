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    HaberlerEge Haberleri Egeli gençler TEKNOFEST’te
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    24.07.2020 - 00:01 |

    Egeli gençler TEKNOFEST’te

    Egeli gençler TEKNOFEST’te

    Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Alişan Aygar ve Elif Ege Diken’in ‘Peltier Soğutucu ile Hassas Sıcaklık Kontrollü Polimeraz Zincir Reaksiyon Cihazı Tasarımı’ projesi, TEKNOFEST’te yarışacak. TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenen proje, Kovid-19 tanısında hızlı sonuç vermesi sayesinde karantina süresinin azaltılması ve hastalık yayılımının yavaşlatılmasına önemli katkı sağlayacak. Gençleri ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Cihaz hem düşük maliyet sağlayacak hem de yerli ve milli olma özeliği taşıyor” dedi.

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