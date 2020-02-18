Egeli ihracatçıların kalitesi kanıtlandı

EGE İhracatçı Birlikleri, kalitesini ve başarısını uluslararası standartlara taşıdı, ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin birçok parametreyi içerdiğini söyledi, “Bu parametrelerin içinde kalite, yönetim, kontrol, çalışanların başarılı performansı, kurum içi iyi iletişim, hem ulusal hem uluslararası düzeyde uygulanabilirliğin sağlanması var” dedi. Eskinazi, “Marka değerimizi ve itibarımızı artırma hedeflerimizden birini daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. ISO 9001 belgesi, Ege İhracatçı Birlikleri için her zaman kaliteyi gösteren devamlılığı olan bir süreç olacak” diye konuştu.