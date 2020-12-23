‘Egeli kadınlar yüz akımız olur’

Her ilde kadın kooperatifçiliği çalışma grupları oluşturduklarını belirten Bakan Selçuk, “Şu ana kadar 27 bine yakın kişiye ulaştık. İnşallah yeni kooperatiflerimizle birlikte sayıları daha da artacaktır. Netice olarak 441 kooperatifte toplam 9 binden fazla kadın üyesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Egeli kadınların girişimciliğine ve başarısına inanıyorum. Egeli kadınların bizim yüz akımız olacağına inanıyorum. 2021 yılının kadın girişimciler açısından önemli olacağını düşünüyorum” diye konuştu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de kadınların güçlenmesini önemsediklerini, Türkiye’de en çok kadın kooperatifinin İzmir’de bulunduğunu vurguladı.

Depremzedelere ziyaret

Bakan Selçuk ardından yaşanan deprem sonrası kurulan konteyner kentleri ziyaret etti, “Şu ana kadar 30 binden fazla vatandaşımıza psikososyal destek sağlamış olduk. İlk etapta 28 milyon lira destek verildi, son 2 ay boyunca toplam 48 milyon liralık bir destek İzmir’e ulaştı” açıklaması yaptı.