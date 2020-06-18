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    HaberlerEge Haberleri Egeli Kartallar da ‘Bırakmam seni’ dedi
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    18.06.2020 - 00:00 |

    Egeli Kartallar da ‘Bırakmam seni’ dedi

    Beşiktaş’ın başlatmış olduğu “Bırakmam seni” destek kampanyasına, Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nden anlamlı destek geldi.

    Egeli Kartallar da ‘Bırakmam seni’ dedi

    Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün 117. yaşının kutlandığı bu dönemde başlatılan kampanyaya en az 117 adet 1903 liralık Ege Beşiktaşlı İş Adamaları Derneği açıklamalı ödeme dekontu İle destek vermeyi hedefliyoruz. Ekonomik sıkıntıların farkındayız, bu sebeple çoğulcu ve anlamlı bir sembolik katılım payı belirledik. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’nin de belirtmiş olduğu gibi kampanyaya katılım sayısı ve kampanyanın yürütülme şekli de camiamız için çok önem arz ediyor” dedi.

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