Egeli Kartallar da ‘Bırakmam seni’ dedi

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün 117. yaşının kutlandığı bu dönemde başlatılan kampanyaya en az 117 adet 1903 liralık Ege Beşiktaşlı İş Adamaları Derneği açıklamalı ödeme dekontu İle destek vermeyi hedefliyoruz. Ekonomik sıkıntıların farkındayız, bu sebeple çoğulcu ve anlamlı bir sembolik katılım payı belirledik. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’nin de belirtmiş olduğu gibi kampanyaya katılım sayısı ve kampanyanın yürütülme şekli de camiamız için çok önem arz ediyor” dedi.