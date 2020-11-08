Egeli kartallardan İzmir'e destek geldi

EBIAD Başkanı Mahir Kaplan’ın koordinasyonunda organizasyon komitesindeki diğer dernek başkanları tarafından İzmir’e ulaştırılan yardım malzemeleri, Fuar alanında İzmir Vali Yardımcısı Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği’ye teslim edildi. Beşiktaş dernekleri temsilcileri, onursal başkanları merhum Süleyman Seba’nın “İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz” sözünü şiar edindiklerini ve bu doğrultuda daha önce Elazığ ve Van depremlerinde olduğu gibi İzmir’de de aziz Türk Milleti’nin emrinde olduklarını ifade ettiler.