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    HaberlerEge Haberleri Egeli kartallardan İzmir'e destek geldi
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    08.11.2020 - 00:09 |

    Egeli kartallardan İzmir'e destek geldi

    İzmir’de geçen hafta meydana gelen deprem, Beşiktaş camiasını da harekete geçirdi. Milletimizin her sıkıntılı sürecinde hemen harekete geçmek sorumluluğunu duyduklarını belirten 1903 Beşiktaş Dernekleri Birliği bünyelerindeki Türkiye ve Avrupa dernekleri ile bir tır ve iki büyük kamyonet dolusu termal içlik, iç çamaşırı, bebek kıyafetleri, çorap gibi depremzedelerin acil ihtiyaç duydukları malzemeleri hızla İzmir’e ulaştırdı.

    Egeli kartallardan İzmir'e destek geldi

    EBIAD Başkanı Mahir Kaplan’ın koordinasyonunda organizasyon komitesindeki diğer dernek başkanları tarafından İzmir’e ulaştırılan yardım malzemeleri, Fuar alanında İzmir Vali Yardımcısı Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği’ye teslim edildi. Beşiktaş dernekleri temsilcileri, onursal başkanları merhum Süleyman Seba’nın “İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz” sözünü şiar edindiklerini ve bu doğrultuda daha önce Elazığ ve Van depremlerinde olduğu gibi İzmir’de de aziz Türk Milleti’nin emrinde olduklarını ifade ettiler.

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