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    16.09.2020 - 07:00 |

    Egeli öğrencilere araştırma desteği

    Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi açıldı.

    Egeli öğrencilere araştırma desteği

    Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi açıldı. Öğrencilerin bilimsel çabalara aktif katılım sağladığı, multidisipliner ve disiplinler arası araştırma kültürünün giderek yaygınlaştığı bir atmosferin hâkim olmasını istediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin alt yapısı ve akademik kadrosunun desteği ile araştırma yapmaya hevesli öğrencilerin, toplumsal sorunlara yönelik bilimsel kanıtlara dayalı çözümler geliştirebilecek bilim insanları olmalarını amaçladıklarını belirtti.
    Merkez; EBİLTEM-TTO çatısı altında UZEM ve EGESEM iş birliği ile hizmet verecek. Tüm lisansüstü ile üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin faydalanabilecek.

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