Egelilerin gözü Kosovalı Manaj’da

Türkiye uzun bir aradan sonra 12 Haziran’da başlayacak Süper Lig için geri sayıma geçerken, diğer yandan kulüpler de yine yakın zamanda açılacak transfer mevsimi için çalışmalarını sürdürüyor. Ege’nin Süper Lig’deki iki temsilcisi Göztepe ve Denizlispor’u yeşil sahanın yanı sıra transfer çalışmalarında da büyük bir mücadele bekliyor. Özellikle yabancı futbolcu konusunda önümüzdeki sezon önemli değişikliklere gitmesi beklenen iki kulübün de listesinde yer alan isim ise Kosova’nın yeni parlayan yıldızı Arb Manaj. Kosova Süper Ligi’nde orta sıralarda yer alan Trepca takımında forma giyen ve özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Arb Manaj, kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı. Ligde oynadığı 20 maçta attığı 11 gol ve 3 asist ile skora katkı koyan Kosovalı futbolcunun yakın zamanda Fenerbahçeli Vedat Muriqi’den sonra ülkesinin milli takımının da değişmez santrforlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.