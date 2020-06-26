Ege’nin 100 büyüğü

Tüpraş, Petkim ve Philsa Philip Morris ilk üç sırayı paylaştı. İlk üçte yer alan firmaların kimya, demir-çelik-döküm ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Bunlar kentimizin lokomotif sektörleri ve geçen yıl da aynı oranda ilk üçü oluşturuyordu. Öte yandan listedeki 83 firma kar bildirdi, 57’si Ar-Ge yapıyor, 30 tanesi yabancı sermayeli, 17 tanesi ise zarar beyan etti” dedi.