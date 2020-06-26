26.06.2020 - 00:04 |
Ege’nin 100 büyüğü
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2019’daki üretim ve satış performanslarına göre bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşu belirledi.
Tüpraş, Petkim ve Philsa Philip Morris ilk üç sırayı paylaştı. İlk üçte yer alan firmaların kimya, demir-çelik-döküm ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Bunlar kentimizin lokomotif sektörleri ve geçen yıl da aynı oranda ilk üçü oluşturuyordu. Öte yandan listedeki 83 firma kar bildirdi, 57’si Ar-Ge yapıyor, 30 tanesi yabancı sermayeli, 17 tanesi ise zarar beyan etti” dedi.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.