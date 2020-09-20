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    HaberlerEge Haberleri Ege’nin anestezi cihazları yenilendi
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    20.09.2020 - 01:59 |

    Ege’nin anestezi cihazları yenilendi

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bütün ameliyathanelerindeki anestezi cihazları yenilendi.

    Ege’nin anestezi cihazları yenilendi

    Daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için yatırımları sürdüreceklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Hastamıza verilen anestezi miktarı, kalp atışından solunum ritmine kadar her türlü yaşamsal parametreyi bu cihazla görebiliyoruz” dedi.

    Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Uyar da, “Türkiye’deki en fazla sayıda yeni kuşak cihaza sahibiz” diye konuştu.

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