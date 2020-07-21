BİST119.2810.00EURO7.850.04USD6.850.01ALTIN400.840.43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege’nin aşı çalışmaları listede
    ABONE OL
    21.07.2020 - 07:00 |

    Ege’nin aşı çalışmaları listede

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM desteğiyle İzmir’deki aşı çalışmalarına öncülük eden Ege Üniversitesi, London School of Hygiene &Tropical Medicine Kovid-19 aşı geliştiricileri listesinde yer aldı.

    Ege’nin aşı çalışmaları listede

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM desteğiyle İzmir’deki aşı çalışmalarına öncülük eden Ege Üniversitesi, London School of Hygiene &Tropical Medicine Kovid-19 aşı geliştiricileri listesinde yer aldı. 218 aşı çalışmasının yer adlığı listede Türkiye’den Ege, Orta Doğu Teknik, Boğaziçi, Selçuk, Acıbadem, Ankara üniversitelerinin ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yer aldı. Pandeminin başlangıcından itibaren İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi tarafından RNA aşısı geliştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Dünya, virüsün önüne geçmek için seferber oldu. Umuyorum ki virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları bu olumlu seyrini sürdürür ve salgını bir an önce hayatımızdan çıkarırız” dedi. Öte yandan Ege, &Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan International Conference on Network and Service Management (CNSM 2020) konferansına ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 2-6 Kasım günlerinde düzenlenecek.

    Aydın'da dehşet!Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Güven Serindere'nin (40) katil zanlısı birlikte içki içtiği en yakın arkadaşı çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    O çocukların tümü iyileşti

    O çocukların tümü iyileşti

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Pınar’dan 4 gündür haber yok

    Pınar’dan 4 gündür haber yok

    Sıradaki Haber