Ege’nin aşı çalışmaları listede

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM desteğiyle İzmir’deki aşı çalışmalarına öncülük eden Ege Üniversitesi, London School of Hygiene &Tropical Medicine Kovid-19 aşı geliştiricileri listesinde yer aldı. 218 aşı çalışmasının yer adlığı listede Türkiye’den Ege, Orta Doğu Teknik, Boğaziçi, Selçuk, Acıbadem, Ankara üniversitelerinin ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yer aldı. Pandeminin başlangıcından itibaren İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi tarafından RNA aşısı geliştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Dünya, virüsün önüne geçmek için seferber oldu. Umuyorum ki virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları bu olumlu seyrini sürdürür ve salgını bir an önce hayatımızdan çıkarırız” dedi. Öte yandan Ege, &Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan International Conference on Network and Service Management (CNSM 2020) konferansına ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 2-6 Kasım günlerinde düzenlenecek.