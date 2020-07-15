Ege’nin başarısı tescillendi

Ege Üniversitesi Senatosu, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında toplandı, üniversitenin kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları değerlendirildi. Eğitim-öğretim, araştırma ve akademik-idari faaliyetlerinde gösterdikleri başarılarla Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun 2020 Kurumsal Akreditasyon Programı’na 11 üniversiteyle birlikte dahil olduklarını belirten Budak, “Devlet üniversiteleri arasında en iyi konumdayız. Bu başarı hepimizin başarısıdır” dedi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019’ açıklandı. Ege Üniversitesi, ‘YÖK 100/2000 doktora programından faydalanan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler’ arasında 180 öğrenci sayısıyla ilk sırada yer aldı. Ege, beş farklı alanda da ödülün sahibi oldu.