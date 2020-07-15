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    HaberlerEge Haberleri Ege’nin başarısı tescillendi
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    15.07.2020 - 07:00 |

    Ege’nin başarısı tescillendi

    Ege Üniversitesi Senatosu, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında toplandı, üniversitenin kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları değerlendirildi.

    Ege’nin başarısı tescillendi

    Ege Üniversitesi Senatosu, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında toplandı, üniversitenin kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları değerlendirildi. Eğitim-öğretim, araştırma ve akademik-idari faaliyetlerinde gösterdikleri başarılarla Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun 2020 Kurumsal Akreditasyon Programı’na 11 üniversiteyle birlikte dahil olduklarını belirten Budak, “Devlet üniversiteleri arasında en iyi konumdayız. Bu başarı hepimizin başarısıdır” dedi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019’ açıklandı. Ege Üniversitesi, ‘YÖK 100/2000 doktora programından faydalanan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler’ arasında 180 öğrenci sayısıyla ilk sırada yer aldı. Ege, beş farklı alanda da ödülün sahibi oldu.

    Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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