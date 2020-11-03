Ege’nin kalbi İzmir’de atıyor

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde acıları hafifletmek için, Türkiye’nin dört bir yanındaki kentler seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir’de İtfaiye ekiplerinin Doğanlar Apartmanı enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti. Depremzedelerle bir araya gelen Başkan Ergün, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Ergün’ün yanına gelen bir vatandaş, depremde anne ve babasını enkaz altında yitirdiğini anlattı, üzüntüsünü dile getirdi. Vatandaşı teselli eden ve başsağlığı dileklerini ileten Başkan Ergün, depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşları rahmetle andı.

23 arama ekibi

Balıkesir AFAD, itfaiye, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık Sahil Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ayvalık ADAK Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İHH, 911 Bandırma Arama Kurtarma Derneği ve Gönen Doğal Afetler Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekipleri de bölgeye hareket etti. Balıkesir’den İzmir’e giden 145 kişiden oluşan 23 arama kurtarma ekibi, 18 arama kurtarma aracı, 30 Çevik Kuvvet ve 9 trafik polisi, hasar gören ve yıkılan binaların bulunduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yardım eli

Uşak Valiliği ise, İzmir’de yaşanan depremin ardından 4 bin 500 battaniye yüklü TIR’ın bölgeye gittiğini açıkladı. Vali Funda Kocabıyık, “Acımız büyük, acımız ortak. Depremin yol açtığı acıyı bir nebze de olsa dindirmek, vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Arama kurtarma ekibi desteğimizin yanında bugün de Organize Sanayi Bölgesi idaresince temin edilen 4 bin 500 battaniyemizi deprem bölgemize gönderdik. Uşak, İzmir’in yanında” ifadesini kullandı.

Zolan bölgede

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, depremde yoğun hasar alan İzmir’in Bayraklı ilçesini ziyaret etti, kurtarma çalışmalarını inceledi. Bölgede görev yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden bilgi alan Başkan Zolan, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’la da bir araya geldi.

Depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tüm imkanlarımızla İzmir’in yanındayız. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi.