Ege’nin kontenjanı doldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Ege Üniversitesi, lisans ve ön lisans programlarına 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yüzde 99.99 doluluk oranında öğrenci yerleşti. 9 bin 874 genç, Ege’yi tercih etti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizi tercih ederek bu güzide ailenin bir parçası olan gençlerimizi tebrik ediyorum. Üniversitemiz, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda 499 puanla Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması’nda 8’inci” dedi. Lisans programlarında 9, ön lisans programlarından da iki kontenjan boş kaldı. Budak, tedbirler kapsamında yeni akademik yılına, uzaktan ve örgün eğitimin birlikte uygulanacağı karma eğitim yöntemiyle 26 Ekim’de başlanacağını söyledi.

2 projeye TÜBİTAK desteği

EÜ Tıp Fakültesi Araştırma Eğitim Programı (AEP) öğrencisi Utku Mumcu’nun ‘DNA virüslerinin tayini için biyosensör geliştirilmesi’ ve Eda Çolak’ın yürütücü olarak yer aldığı ‘Prostat kanseri tanısı için biyosensör geliştirilmesi’ projeleri TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı. Gençleri makamında ağırlayan Rektör Budak, “Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.