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    01.12.2020 - 00:03 |

    Ege’nin planları hazır

    Ege Üniversitesi (EÜ), ‘2023 Akademik Vizyonu- Stratejik Plan’ toplantısını düzenledi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın başkanlığında, stratejik plan, kalite yönetimi, akreditasyon çalışmaları ve 2023 vizyonunun değerlendirildi.

    Ege’nin planları hazır

    5 amaç, 17 hedef ve 52 performans göstergesinin belirlendiğini ifade eden Budak, “Yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir kampüsüyle bilim ve teknolojide öncü, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşlarıyla güçlü bir işbirliği yapan, iletişim ağını her geçen gün güçlendiren bir yükseköğretim kurumu olmak istiyoruz. Farklılaşma stratejisini göz önünde bulundurularak ve bütüncül bir bakış açısıyla hazırladığımız planımızda üniversitenin araştırma alanında öne çıkmasını destekleyecek amaç ve hedeflere öncelik verdik” dedi.

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