Ege’nin projesine kabul

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Doğan’ın Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden meslektaşlarıyla işbirliği içinde yürüteceği, ‘KOVID-19’un Çocuk ve Ergenlerin Bilişsel ve Psikososyal Gelişimi ile Akademik Hayatına Etkileri’ başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Gelişime katkı

Çocuk ve ergenlerin deneyimlediği uzun süreli sokağa çıkma yasağı, okulların kapanması ve uzaktan eğitimin farklı bir travmatik tablo çizdiğini belirten Doğan, “Hedefimiz, salgınla çocuk ve ergenlerin bilişsel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimi arasındaki ilişkileri incelemek. Çalışma, onların gelişimlerini desteklemek için ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik geliştirilecek olan önleme ve müdahale programları için büyük önem taşıyor” dedi.