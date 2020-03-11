Ege’ye açıldı

Foça’da bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından beraberindeki heyetle birlikte Avcı Baba adlı büyük balıkçı (Gırgır) teknesiyle Ege Denizi’ne açıldı.

İzmir’den mesaj

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de düzenlenen, ‘Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı’na yaptığı konuşmada “Kırsalda kadının emeği çok. Kırsalda kadın olmadan baca tütmüyor. Kırsalda kadınlarımızı güçlendirmeliyiz. 21. yüzyılda eğer Türkiye bölgenin ve dünyanın zenginliklerinden daha fazla pay alacaksa bu kadınlar sayesinde olacak” dedi.

Kadınların istihdama katılımının artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, Tarımsal Amaçlı Kooperatif Projeleri’ne 15 milyon lira kredi kullandırdıklarını açıkladı. Kadınların tükenmez bir üretkenliğe sahip olduğunu kaydeden Pakdemirli, “Üniversite mezunu kadınlara da pozitif ayrımcılık yapacağız” dedi. -DHA