Ege’ye İngiliz akını sürüyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Avrupa’da Kovid-19 vakalarının artmasının, İngiliz turistlerin sonbahar tatil tercihlerini Türkiye’ye kaydırdığını söyledi. Bakanlık öncülüğünde sektörün aldığı sıkı önlemlerin dünya turizminin yaşadığı sıkıntılardan Türkiye’yi uzak tuttuğunu dile getiren İşler, “Sezonun son ayları beklenenden iyi geçiyor. Bu senenin sürpriz ülkelerinden biri İngiltere oldu. İngiliz turistlerin İspanya’ya karşı çok büyük bir ilgisi vardı, ama İspanya sınırlarını kapattı. İspanya, İtalya, Hırvatistan’a gidemeyen turistler de, sağlık altyapımızın iyi olması nedeniyle buraya kaydı. Eylül ayında çok yoğun bir talep var. Bu yılın 16 milyon turist ve 11 milyar dolar gelir hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.

250 bini aştı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla’nın da 1 Ocak- 22 Eylül döneminde 250 bin 665 İngiliz ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, “Muğla, 2018’de 1 milyon 27 bin 304, geçen yıl ise 1 milyon 137 bin 108 İngiliz misafir ağırladı. Birçok İngiliz misafir, tatil için geldiği kente hayran kaldığı için sonraki yıllarda buraya yerleşmeye karar veriyor” dedi. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da, “Şu an da çok ciddi bir İngiliz misafirimiz var. Muğla ilçeleri, İngilizlerin en çok mülk edindiği yerleşim birimlerinin de başında geliyor. Ülkemizde salgın anlamında turistler için hiçbir sıkıntı yok, ancak Avrupa’nın kendi ülkelerinde koyduğu barajlar var. Birçok insan o barajları aşıp gelemedi. Yoksa İngilizler, Almanlar buraya gelmek için can atıyor. Önümüzdeki aylarda da İngiltere’den bölgeye uçuşların devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.