Ege’ye öğrenci dekanlığı açıldı

Ege Üniversitesi bünyesinde ‘Öğrenci Dekanlığı’ kuruldu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, bu uygulama ile hem öğrencilerin gelişimlerine katkı vereceklerini hem de üniversiteye yönelik alınan kararlarda onları da söz sahibi yapacaklarını belirtti.

Son üç yıl içinde öğrenci odaklı eğitim anlayışla önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Budak, “Kurduğumuz Öğrenci Dekanlığı ile öğrencilerimizle üst yönetim arasındaki köprüleri kaldırdık, bunu resmi hale getirdik. Çeşitli kriterler baz alınarak seçilecek olan dekanlık üyeleri, tüm öğrencilerimiz ile iletişimimizi güçlendirecek. Ayrıca öğrencilerimizin sorunlarını da daha hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturacağız. Kaliteli eğitim, memnun öğrencilerle olur. Öğrenci Dekanlığımız ile öğrencilerin üniversite oryantasyonunu sağlayacak, yurt ve burs başvurularında yönlendirmeler yapacağız. İş ve staj başvurularına destek olacağız” dedi.