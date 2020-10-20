85,65BİST1.2051.06EURO9.280.06USD7.880.02ALTIN482.40-0.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege’yi dolu vurdu
    ABONE OL
    20.10.2020 - 00:03 |

    Ege’yi dolu vurdu

    Denizli’nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ev, tarla ve araçta hasar meydana geldi.

    Ege’yi dolu vurdu

    Bazı araçların kaportalarında göçük meydana geldi, camları kırıldı. Bölgede evlerin dış cephelerinde, çatılarında ve güneş enerjisi sistemlerinde de hasar oluştu. Mahalle sakinleri, doludan korumak için araçlarının üstünü karton, battaniye, halı gibi malzemelerle örttü. Pamuk tarlaları, nar ve ayva bahçeleriyle bağlarda hasara neden oldu.

    İki ilçe su altında kaldı

    Öte yandan Manisa’da da sağanakla birlikte dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kırkağaç’ın özellikle Karakurt ve Bostancı mahallelerinde sokaklar ve caddeler iri dolu taneleriyle beyaza büründü. Bağlar zarar gördü. Turgutlu’da da Domuz ve Karataş dereleri taştı, 4 ev ve birçok ahır su altında kaldı, ekili alanlar zarar gördü. Selde can kaybı olmadığı öğrenildi. Manisa Büyükşehir ile Turgutlu Belediyesi, çalışma başlattı. Başkan Çetin Akın, Çampınar ve Musacalı mahallelerini ziyaret etti; geçmiş olsun dileklerini iletti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı! Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı! Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı

    Sıradaki Haber