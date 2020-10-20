Ege’yi dolu vurdu

Bazı araçların kaportalarında göçük meydana geldi, camları kırıldı. Bölgede evlerin dış cephelerinde, çatılarında ve güneş enerjisi sistemlerinde de hasar oluştu. Mahalle sakinleri, doludan korumak için araçlarının üstünü karton, battaniye, halı gibi malzemelerle örttü. Pamuk tarlaları, nar ve ayva bahçeleriyle bağlarda hasara neden oldu.

İki ilçe su altında kaldı

Öte yandan Manisa’da da sağanakla birlikte dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kırkağaç’ın özellikle Karakurt ve Bostancı mahallelerinde sokaklar ve caddeler iri dolu taneleriyle beyaza büründü. Bağlar zarar gördü. Turgutlu’da da Domuz ve Karataş dereleri taştı, 4 ev ve birçok ahır su altında kaldı, ekili alanlar zarar gördü. Selde can kaybı olmadığı öğrenildi. Manisa Büyükşehir ile Turgutlu Belediyesi, çalışma başlattı. Başkan Çetin Akın, Çampınar ve Musacalı mahallelerini ziyaret etti; geçmiş olsun dileklerini iletti.