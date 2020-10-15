Ege’yi sağanak vurdu

Bergama’da yapış nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu. Havadan en çok etkilenen Ayaskent, Zağnos ve Aziziye Mahalleleri’nde Bergama Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ekipler seferber oldu. Bölgelere anında müdahale yapıldı. Projelerle ilgili görüşmeler nedeniyle Ankara’da bulunan Başkan Hakan Koştu, muhtarları aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Edremit’te de, sağanakla birlikte etkili olan fırtına sırasında bir işyerinin yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çatısı E-87 karayoluna uçtu. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Burhaniye’de ise Saip Hoca Bulvarı’nda biriken su nedeniyle ulaşım kısa süreli durdu. Öğretmenler ile İskele mahalleleri arasındaki bazı evlerin bahçeleri yağmur suyuyla doldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tıkanan rögarları açtı.