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    10.02.2021 - 00:01 |

    Ege’yi yıktı geçti

    Ege kentlerinde etkili olan fırtına ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

    Ege’yi yıktı geçti

    İzmir’de lodos, Karşıyaka’da denizin taşmasına neden oldu. Tramvay ve yaya yolunda ulaşım sağlanamadı. İtfaiye ekipleri, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Kentte, vapur seferleri iptal edildi. Turgutlu’da, bir ağaç park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Araçta, maddi hasar oluştu. Kula’da da, seyir halindeki kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı; orta refüje çarpıp yan devrildi. Kamyonda büyük çapta hasar meydana gelirken sürücü Nihat Lafçı, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.
    Bodrum’da saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına ve lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Dev dalgalar korkuttu, balıkçılar denize açılamadı. Bazı ahşap iskeleler, dalgaların çarpmasından dolayı zarar gördü. Çanakkale Boğazı’nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Edremit Körfezi’nde ise bazı balıkçı tekneleri zarar göldü, dev dalgalar adeta sahilleri dövdü.

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