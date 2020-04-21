EGİAD dayanışmasına korona engel değil

EGE Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD), deneyim ve misyonunu aktarmak için fahri üyelerle, yeni üyeleri biraraya getirdiği ‘Biz Bize’ etkinliği, kovid-19 salgını sebebiyle online platformda düzenledi. EGİAD geçmiş dönem başkanları Bülent Şenocak ve Temel Aycan Şen’in de yer aldığı etkinlikte, şirketlerin beklenti ve talepleri de görüşülerek birliktelik ve dayanışma pekiştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Endüstri 4.0 ile gündeme gelen dijitalleşme sürecine, salgın sebebiyle tüm dünyanın hızlı bir geçiş yapmak durumunda kaldığına dikkat çekti.

İşsizlik korkutuyor

Krize ilişkin değerlendirmede bulunan Aslan, “Ülkemiz özelinde beni işsizlik korkutuyor. Özellikle düşük gelir grubu için devlet desteği şart. Önümüzdeki günlerde sağlık tarafından gelecek iyi haberlerle beraber belki ekonomi bilim kurulunu kurmak ve buna göre mali tedbirleri konuşmak yerinde olabilir. Ülkemizde nakit akışı bozulan işletmelere daha fazla destek gerekiyor. Tedarik zincirinin tek bir halkası zayıfsa herkes etkileniyor. KOBİ tarafı ise küçük ölçekte KGF ile sağlanan desteklerden faydalanmaya çalışılıyor. Bunların limitleri çok hızlı doluyor” diye konuştu. Toplantıda üyelerin ortak değerlendirmesi ise, yaşam biçiminin ve mesleklerinin revize edileceği ve tartışmaya açılacağı oldu.