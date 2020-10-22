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    HaberlerEge Haberleri EGİAD, dijitalleşmede bir adım önde
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    22.10.2020 - 00:02 |

    EGİAD, dijitalleşmede bir adım önde

    Koronavirüs salgınında altyapı çalışmalarını sürdürdüğü dijitalleşmeye tam adaptasyon sağlayan Ege Genç İşinsanları Derneği (EGİAD) eğitim, seminer, toplantı ve benzer etkinliklerini başarıyla sürdürdü.

    EGİAD, dijitalleşmede bir adım önde

    EGİAD’ın bu dönemki projelerinden biri olan ve kurumun dijitalleşmesinde en büyük adım olarak gösterilen D2 Projesi de bu çerçevede tamamlanarak hayata geçirildi. Mobil Uygulama üzerinden iOS ve Android olarak tasarlanan D2 ile EGİAD üyeleri birbirleriyle dijital ağ üzerinden otomatik olarak bağlanmış oldu. Bu kapsamda, kurumun yaptığı her etkinlik dijital ortamdan takip edilebildiği gibi kayıt ve sekretarya gibi işlemlerin ise dijitale aktarılması sağlandı.

    Dijitalleşmeye yatırımlarını tamamladıklarını belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Otomasyon, etkileşim, data analizi ve izleme üzerine kurgulanan EGİAD D2, mevcut üyelerin etkinliklere katılımını çoğaltmak, yeni üye kazanımını sağlamak, üyeler arası ticareti gerçekleştirmek gibi birçok adımın otomatik olarak hayata geçirildi. Proje, üye geri bildirimleriyle üyeler arası ve diğer STK’lar ile ticarete aktif bir şekilde hizmet eder hale getirilecek” diye konuştu.

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