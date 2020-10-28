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    HaberlerEge Haberleri EGİAD-MÖDAV işbirliği
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    28.10.2020 - 00:00 |

    EGİAD-MÖDAV işbirliği

    Muhasebe Öğretim Üyeleri Dayanışma Vakfı’nın (MÖDAV) 17’ncisini online olarak düzenlediği Uluslararası Muhasebe Konferansı’nın teknoloji sponsoru EGİAD oldu.

    İki gün süren etkinlik yerli ve yabancı 30’a yakın konuşmacı ve 300’ün üzerinde izleyicinin katılımı ile gerçekleşti. Panelde pandeminin iş dünyasına etkilerini aktaran EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “İçinde bulunduğumuz kriz bize ne kadar kırılgan ve birbirimize muhtaç olduğumuzu hatırlattı. Bu anlamda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğayı tahrip etmeyen, daha eşit ve kapsayıcı bir ekonomiye geçerken bir yol haritası işlevi görüyor” dedi.

    Değişimi tetikledi

    Pandemi süreciyle birlikte iş hayatında fiziksel etkileşimin azaldığını sözlerine ekleyen Aslan, “Uzaktaki ekiplerin performansları hakkındaki bilgilerin depolanması ve sağlık verilerinin takip edilmesiyle daha da hızlanan bu eğilim, önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Bu sayede şirketler ve İK, ekipler hakkında daha derin bir bilgiye sahip olarak onları anlayacak ve merkezinde insan olan, daha sosyal politikaların, hayata geçirilmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

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