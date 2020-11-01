85,90BİST1.112-1.30EURO9.66-0.11USD8.340.63ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri EGİAD üyeleri harekete geçti
    ABONE OL
    01.11.2020 - 07:00 |

    EGİAD üyeleri harekete geçti

    İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) harekete geçti.

    EGİAD üyeleri harekete geçti

    İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) harekete geçti. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara şifalar dileyen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, üyeleriyle koordine olarak yardım destek paketi hazırlıklarını söyledi. Aslan, “İzmir, bu korkunç sınavın üstesinden gelecektir, her türlü yardıma hazırız. Depremin ardından destek için yetkililere ulaştık. Bilgi aldık ve hemen koordine olduk. Başta gıda olmak üzere birçok ihtiyaç maddesini belirleyerek harekete geçtik. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Sıradaki Haber