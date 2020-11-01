EGİAD üyeleri harekete geçti

İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) harekete geçti. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara şifalar dileyen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, üyeleriyle koordine olarak yardım destek paketi hazırlıklarını söyledi. Aslan, “İzmir, bu korkunç sınavın üstesinden gelecektir, her türlü yardıma hazırız. Depremin ardından destek için yetkililere ulaştık. Bilgi aldık ve hemen koordine olduk. Başta gıda olmak üzere birçok ihtiyaç maddesini belirleyerek harekete geçtik. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.