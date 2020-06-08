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    HaberlerEge Haberleri EGİAD’Dan dış ticaret elçileri
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    08.06.2020 - 00:02 |

    EGİAD’Dan dış ticaret elçileri

    Ege Genş İşinsaları Derneği (EGİAD), koronavirüsün neden olduğu dışsatımdaki gerilemeyi durdurmak için harekete geçti. Üyelerinin yüzde 60’ının yurt dışı ile ortaklık, dış ticaret ve benzeri şekillerde işbirlikleri bulunan, portföyünde tekstil, gıda, makina, inşaat, otomotiv, elektrik-elektronik, demir-çelik başta olmak üzere sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinden firmalar bulunan EGİAD, Dış Ticaret Elçileri projesiyle ihracat açığını kapatmaya hazırlanıyor. Yurtdışı ile bağlantısı bulunan üyelerinin, o ülke ile bağlantıya geçmek isteyen diğer üyelere danışmanlık yapacağı projenin ilk ayağı “Almanya” başlığı ile gerçekleşti. Almanya’daki firmalarla yoğun bir çalışma sergileyen EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Sancak, online toplantıda üyeleri bilgilendirdi.

    ‘Enerji sektörüne dikkat’

    250 iş insanının katılım gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Normalleşme ile birlikte yeniden ihracatın hareketlenmesini hedefliyoruz. Yurtdışında şirket kurmak veya doğrudan ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile halihazırda bu konuya hâkim ve yurtdışı yatırımları olan EGİAD üyelerini bir araya getirerek iş ağlarını güçlendirmeyi planladık” dedi. Ardından söz alan Sancak, “İş birliklerinde öncelikle fizibilite çalışması yapılmalı. Türkiye’den ithalatın yüzde 90’ı sanayi, yüzde 10’u tarım ve gıda mamulleri üzerinden gerçekleşiyor. Yenilenebilir enerji sektörü son yıllarda çok dikkat çekiyor. Türkiye’den mal üretmek isteyenlerin bu sektörü ele almasını tavsiye edebiliriz” diye konuştu.

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