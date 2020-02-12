EGİAD’dan Türkiye’de bir ilk

ABD’nin Delaware Üniversitesi’ne bağlı yapılan, lise öğrencileri için dünyanın en üst düzey girişimcilik yarışması Diamond Challenge, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) aracılığıyla Türkiye’de ilk kez İzmir’de düzenlendi. Lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkânı sunan programda, 11 ekip mücadele etti. Kullanıcıların elektrik, su ve doğal gaz faturaları ile tüketim miktarlarına anında erişebilecekleri bir uygulamayla birinci gelen ekip Amerikan Koleji’nden Ayes Group oldu. Selin Sayıner, Arda Akbulak, Yaman İldem ve Eda Balcıoğlu isimli öğrencilerden oluşan grup 16-18 Nisan günlerinde ABD’deki Diamond Challenge Summit etkinliğinde Türkiye’yi temsil edip büyük ödül olan 100 bin dolar için yarışacak.

İşbirliği yapmak şart

Dernek olarak 2011 yılından bu yana girişimcilik konusunu gündemde tuttuklarını ve faaliyetlerini bu yönde sürdürdüklerini belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Yarışmayla İzmir’deki gençlere; global ölçekte deneyim, ideathon, pitching, mentorluk ve network erişimi sunmak istedik. Yüzde 20’lerdeki genç işsizlik, değerli bir kaynağı kullanamadığımız gösteriyor. Çözüm için özel sektör-devlet işbirliği şart” dedi.