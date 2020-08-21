EGİKAD üyelerine teknoloji desteği

Bilgisayar mühendisleri ile ortak proje üretecek Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ile Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BMDD) ile işbirliği protokolü imzaladı. STK’lar arasındaki işbirliğine her zaman önem verdiklerini söyleyen EGİKAD Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç, “BMDD ile imzaladığımız bu protokolle hem ortak etkinlikler yapacağız hem de birbirimize kendi uzmanlık alanlarımıza yönelik destek sunacağız. Pandemi sonrası yeni iş yapma biçimlerinde bilgisayarın ve teknolojinin önemi daha da arttı” diye konuştu. BMDD Başkanı Fehmi Özkaner ise EGİKAD ile işbirliği protokolü imzalamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.