BİST1.1270.19EURO8.660.03USD7.29-0.02ALTIN457.571.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri EGİKAD üyelerine teknoloji desteği
    ABONE OL
    21.08.2020 - 00:02 |

    EGİKAD üyelerine teknoloji desteği

    EGİKAD üyelerine teknoloji desteği

    Bilgisayar mühendisleri ile ortak proje üretecek Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ile Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BMDD) ile işbirliği protokolü imzaladı. STK’lar arasındaki işbirliğine her zaman önem verdiklerini söyleyen EGİKAD Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç, “BMDD ile imzaladığımız bu protokolle hem ortak etkinlikler yapacağız hem de birbirimize kendi uzmanlık alanlarımıza yönelik destek sunacağız. Pandemi sonrası yeni iş yapma biçimlerinde bilgisayarın ve teknolojinin önemi daha da arttı” diye konuştu. BMDD Başkanı Fehmi Özkaner ise EGİKAD ile işbirliği protokolü imzalamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Bakan Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Aile avukatının talebi kabul edildi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Aile avukatının talebi kabul edildi

    Sıradaki Haber