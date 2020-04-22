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    HaberlerEge Haberleri EGİKAD ve Alsancak Rotaract’tan işbirliği
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    22.04.2020 - 07:00 |

    EGİKAD ve Alsancak Rotaract’tan işbirliği

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı kapsamında Alsancak Rotaract Kulübü’nün düzenlediği resim yarışmasına öğrencileri ile katılım gösteren Şaşal İlköğretim Okulu ve EBSO Vakfı Bergama Dereköy ilköğretim Okulu öğrencilerinin tümüne tişört, kitap ve Türk bayraklı uçurtma hediye edecek.

    EGİKAD ve Alsancak Rotaract’tan işbirliği

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı kapsamında Alsancak Rotaract Kulübü’nün düzenlediği resim yarışmasına öğrencileri ile katılım gösteren Şaşal İlköğretim Okulu ve EBSO Vakfı Bergama Dereköy ilköğretim Okulu öğrencilerinin tümüne tişört, kitap ve Türk bayraklı uçurtma hediye edecek. EGİKAD Başkanı Duha Baran, bir dizi etkinlik planladıklarını ancak kovid-19 salgını nedeni ile hayata geçiremedikleri için ortak bir çalışma yapmak istediklerini belirtti. Alsancak Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Beril Tuaç ise şöyle konuştu:
    Katılanlara Nutuk
    “Yarışma iki kategoride, 5-10 yaş ve 10-15 yaş için düzenleniyor. Çocuklar, evlerindeki tüm boya malzemelerini kullanarak yaptıkları eserleri online olarak bize gönderiyor. 23 Nisan’a kadar eser gönderimi sürecek. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize Nutuk veriyoruz. Dereceye giren çocuklara da ayrıca çeşitli hediyeler vereceğiz.”

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