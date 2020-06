EGİKAD, yılın ikinci yarısında ilkleri başlatıyor

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ilk altı aydaki çalışmaları değerlendirip yeni projelerini tanıttı. Altı aylık dönemin dört ayının pandemi sürecinde geçtiğini, online toplantılarla bir çok etkinlik organize ettiklerini söyleyen EGİKAD Başkanı Duha Baran, “Mart ayından beri ilk kez yüz yüze biraradayız. Online buluşmalar bu dönemde hayatımıza girdi. Özellikle değişen iş yapma biçimleri ve yeni normal düzende ekonomik ilişkiler konusuna bu süreçte iyi hazırlandığımızı, üyelerimize bu konuda doyurucu bilgiler aktardığımıza inanıyorum. Yine bu süreçte İngilizce-Türkçe üye kataloğumuzu hazırladık. Ayrıca yeni web sayfamızı oluşturduk. İnstagram hesabımızı da açtık” dedi.

Kadınlara yönelik yeni proje

Yeni projeler hakkında bilgi veren EGİKAD Başkan Yardımcısı Pınar Kılıç ise, ilk olarak Arizona State Üniversitesi’nde, The School For The Future of Innovation in Society yüksek lisans öğrencileri için altı haftalık ‘Akıllı Şehirler ve Küresel Kalkınma Programı’nı uygulayan Arzu Tekir ile aynı programı Türkiye’de planladıklarını söyledi. İkinci olarak ise “Gecekondulu Kadınların Kent Hakkı” projesini hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.