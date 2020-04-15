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    HaberlerEge Haberleri EGİKAD’dan genç istihdama destek
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    15.04.2020 - 07:00 |

    EGİKAD’dan genç istihdama destek

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), koronavirüse karşı istihdama destek olmak için üyelerin işyerlerinde gençlere staj imkanı sağlıyor.

    EGİKAD’dan genç istihdama destek

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), koronavirüse karşı istihdama destek olmak için üyelerin işyerlerinde gençlere staj imkanı sağlıyor. EGİKAD’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden belirtilen iş kollarına staj başvuruları info.egikad@gmail.com adresine mail yoluyla gönderilecek. EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, genç iş insanlarını yetiştirmenin EGİKAD’ın asli görevi olduğunu söyledi, “Genç iş insanlarını hem yetiştirmek hem de sektörel tecrübesini arttırmak için üyelerimizin işbirliğinde staj başvurularını elektronik posta aracılığıyla alacağız” dedi. Baran, staj döneminin Temmuz ayında olacağını, 50 kişilik bir kontenjan ayrıldığını sözlerine ekledi.

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