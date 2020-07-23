EGİKAD’dan mesaj var

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) hazırladığı video ile “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” dedi. Amaçlarının İstanbul Sözleşmesi’nin içeriğini kamuoyuna daha güçlü bir ses ile aktarmak olduğunu belirten EGİKAD Başkanı Duha Baran, “Ülkemizin en temel sorunlarından biri kadına şiddettir. Üstelik bu şiddetin boyutu artık yüzlerce ölümle ifade ediliyor. Böylesi temel bir probleme karşı hem de İstanbul’da imzalanmış uluslararası bir sözleşmeden çekilmeyi düşünmek, kadına şiddetin önünü açan, suçluların cezasız kalmalarına neden olan bir hamle olacaktır. Biz de iş kadınları olarak İstanbul Sözleşmesi’nin önemli maddelerini tek tek sıralayıp farkındalık yaratmak istedik” dedi.