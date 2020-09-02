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    HaberlerEge Haberleri EGİKAD’dan Piri Reis belgeseline destek
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    02.09.2020 - 07:00 |

    EGİKAD’dan Piri Reis belgeseline destek

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), yapımcı yazar Gülşah Çeliker’i ağırladı.

    EGİKAD’dan Piri Reis belgeseline destek

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), yapımcı yazar Gülşah Çeliker’i ağırladı. Sabiha Gökçen belgeselinin hikâyesine değinen Çeliker, Gökçen’in kendisinin çocukluk idolü olduğunu belirtti. Piri Reis kitabıyla ilgili de bilgi veren Çeliker, belgeselleştirmek istediğini dile getirdi, “Küresel büyük bir festivallerde yer alan bir belgesel yapmak istiyorum. Bunun için bütün Akdeniz ülkelerinde çekim yapacağım. Karşılaştırmalı tarih yapmak çok zor bir iş. Birçok kişiyle görüşüp, arşiv taraması yapmak gerekiyor” dedi. EGİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç da, “EGİKAD olarak her zaman destek olacağız” diye konuştu.

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