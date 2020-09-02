EGİKAD’dan Piri Reis belgeseline destek

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), yapımcı yazar Gülşah Çeliker’i ağırladı. Sabiha Gökçen belgeselinin hikâyesine değinen Çeliker, Gökçen’in kendisinin çocukluk idolü olduğunu belirtti. Piri Reis kitabıyla ilgili de bilgi veren Çeliker, belgeselleştirmek istediğini dile getirdi, “Küresel büyük bir festivallerde yer alan bir belgesel yapmak istiyorum. Bunun için bütün Akdeniz ülkelerinde çekim yapacağım. Karşılaştırmalı tarih yapmak çok zor bir iş. Birçok kişiyle görüşüp, arşiv taraması yapmak gerekiyor” dedi. EGİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç da, “EGİKAD olarak her zaman destek olacağız” diye konuştu.