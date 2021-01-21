Eğitim aşkı bitmeyen herkese açık platform

Merkez Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar’ın yürütücülüğünü yaptığı projede, standartları belirlenen derslerin AKTS değerleri üzerinden yapılandırılıp üretilen açık ders malzemeleri, geliştirilecek Ulusal Açık Ders Malzemeleri Platformu üzerinden paylaşılacak.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “10 milyon bütçeli proje iki yıl sürecek. Hazırlanacak ders materyalleri ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumlarına ve hayat boyu öğrenenlere açık olacak” dedi.