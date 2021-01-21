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    HaberlerEge Haberleri Eğitim aşkı bitmeyen herkese açık platform
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    21.01.2021 - 02:19 |

    Eğitim aşkı bitmeyen herkese açık platform

    Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE-UZEM) tarafından hazırlanan Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı projesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programı’na alındı

    Eğitim aşkı bitmeyen herkese açık platform

    Merkez Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar’ın yürütücülüğünü yaptığı projede, standartları belirlenen derslerin AKTS değerleri üzerinden yapılandırılıp üretilen açık ders malzemeleri, geliştirilecek Ulusal Açık Ders Malzemeleri Platformu üzerinden paylaşılacak.

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “10 milyon bütçeli proje iki yıl sürecek. Hazırlanacak ders materyalleri ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumlarına ve hayat boyu öğrenenlere açık olacak” dedi.

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