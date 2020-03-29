‘Eğitim Buluşmaları’ dijitalde

Çalışmalar kapsamında en çok ihtiyaç duyulan konu başlıklarını belirleyen müdürlük, farklı gün ve saatlerde öğrenci, veli ve öğretmenleri alanının uzmanlarıyla buluşturacak. İlk olarak Prof. Dr. Şenol Alpat ve Doç. Dr. Gülşen Şendur’un ‘Kimya Eğitiminde Argümantasyon Uygulamaları’ konu başlığıyla eğitimcilerle bir araya geleceğini duyuran İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Süreci etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmek üzere öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik çevrimiçi eğitim buluşmalarını hayata geçiriyoruz. Bu sayede yapılan eğitimlerle zamanı verimli kullanırken sürecin getirdiği sıkıntılardan bir nebze de olsa uzaklaşacağız” dedi. l İZMİR DHA