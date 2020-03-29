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    HaberlerEge Haberleri ‘Eğitim Buluşmaları’ dijitalde
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    29.03.2020 - 00:07 |

    ‘Eğitim Buluşmaları’ dijitalde

    İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ‘Eğitim Buluşmaları’na dijital ortamda devam edeceği bildirildi.

    ‘Eğitim Buluşmaları’ dijitalde

    Çalışmalar kapsamında en çok ihtiyaç duyulan konu başlıklarını belirleyen müdürlük, farklı gün ve saatlerde öğrenci, veli ve öğretmenleri alanının uzmanlarıyla buluşturacak. İlk olarak Prof. Dr. Şenol Alpat ve Doç. Dr. Gülşen Şendur’un ‘Kimya Eğitiminde Argümantasyon Uygulamaları’ konu başlığıyla eğitimcilerle bir araya geleceğini duyuran İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Süreci etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmek üzere öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik çevrimiçi eğitim buluşmalarını hayata geçiriyoruz. Bu sayede yapılan eğitimlerle zamanı verimli kullanırken sürecin getirdiği sıkıntılardan bir nebze de olsa uzaklaşacağız” dedi. l İZMİR DHA

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