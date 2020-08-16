Eğitim Ege farkı

Bornova Belediyesi olarak dijitalleşme ve inovasyona ayrı önem verdiklerini belirten Başkan Mustafa İduğ, ”Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile imzaladığımız protokolle inovasyon hamlemizin en büyük adımını atmış olduk. Teknoloji alanında önemli bir alt yapıya sahip olan Bornova, bu proje sayesinde Ege Bölgesi’nin inovasyon merkezi haline gelecek” dedi.



Hayat boyu eğitim



İTB Başkanı Işınsu Kestelli de, “Okul hayatı ile sınırlı bir eğitim modeli yerini hayat boyu eğitim anlayışına bırakıyor. Birbirinden çok farklı ekonomik ve sosyal statüye sahip bireyler, kolaylıkla yeni bilgilere erişecek, işletmeler de kendilerini geliştirme fırsatı bulacak” diye konuştu. Bölgedeki girişimciliğin desteklenmesini hedeflediklerini belirten Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise, “Eğitim ve ortak çalışma alanı olmak üzere iki ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini planladığımız merkezde; Dijital Pazarlama, Finansal Risk Yönetimi, Dijital Okuryazarlık, Finansal Okuryazarlık, Kadın İçin Teknoloji ve KOBİ’ler İçin Dijital İş Süreçleri eğitimleri online olarak verilecek. Ayrıca; üniversite, öğrenci, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren networking etkinlikleri de olacak” dedi.



Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda (GAZİDEK)sınava hazırlanan öğrenciler ise, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS)önemli bir başarıya imza attı. LGS’de aldıkları puanlarla yüzde 7’lik dilime giren ve İzmir’in en başarılı liselerine yerleşen öğrencileri kutlayan Başkan Halil Arda, şöyle konuştu:



“Evinizde, oturduğunuz yerde bilgiye kolayca ulaşıp kendinizi geliştirebilirsiniz. En az bir yabancı dil öğrenmek için mutlaka çaba harcayın. Gaziemir’de yaşayan her gencin en az bir yabancı dil öğrenmesi için yabancı dil kursları açacağız. Mutlu olmak istiyorsanız da mutlaka sevdiğiniz mesleği seçin.”