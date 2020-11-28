Eğitim, güvenlik ve ilkyardım kursları

Ege Belediyeler Birliği ile Bergama Belediyesi arasında yapılan işbirliği ile belediye personeline yönelik; resmi yazışma kuralları, dilekçelerin hızla cevaplanması için uyulması gerekli esaslar, resmi yazışmalarla ilgili yeni Standart Dosya Planı (SDP) ve Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) uygulamalarıyla ilgili eğitim verildi. Başkan Hakan Koştu, belediye personeline yönelik eğitim çalışmalar, iş güvenliği kursları ve ilkyardım kurslarının belirli periyotlar halinde devam edeceğini söyledi.