Eğitim için hodri meydan!

Turgutlu Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet, bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesine Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu da tablet bağışında bulundu. Beş tablet bağışlayan Başkan Akın, çektiği video ile ayrıca Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’e de meydan okudu. Mesajı alan Başevirgen, 8 tablet bağışında bulunacağını açıkladı ardından Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’na meydan okuyarak kampanyaya destek olma çağrısında bulundu.

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Başkan Yardımcısı Honaz, 3 tablet bağışı sonrası Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci’ye, Daşkan ise 5 tablet bağışının ardından Turgutlu Esnaf Kefalet Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ile Turgutluspor As Başkanı Gökhan Düzkaya’ya meydan okudu. Özel Kalem Müdürü Nasuhoğlu ise projeye 5 tablet bağışıyla destek oldu, Turgutlu Botanik Park İşletme Sahipleri Ahmet ve Murat Özşirin’e meydan okudu.

Turgutlu’da faaliyet gösteren internet kafeler Gelirsen ve Game Master da, “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesine destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi 55 öğrencinin ders saatlerinde bilgisayarlardan ücretsiz olarak faydalanmasını sağlayacağını açıkladı. Başkan Akın, “Tüm vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyorum” dedi.